به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی گفت: واژگونی و انحراف از جاده یک دستگاه خودرو پیکان در حوالی دوآب محور پیرانشهر- نقده شش مصدوم برجای گذاشت.

حمید محبوبی افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پیکان در گردنه دوآب محور پیرانشهر- نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله پس از حضور در محل، شش مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی نقده منتقل کردند.