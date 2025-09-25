به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از فرماندهان نظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور اصفهان برگزار شد و یاد و خاطره این دو شهید بزرگوار گرامی داشته شد.

در این مراسم آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، سرلشکر پاسدار رحیم صفوی، دستیار ارشد و مشاور عالی فرمانده کل قوا، سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و استانی حضور داشتند.

همچنین ویژه‌برنامه «میهمانی لاله‌ها» هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و باهدف تکریم مقام شهیدان برگزار خواهد شد. این برنامه شامل عطرافشانی و گل‌باران قبور مطهر شهدا بوده و فضایی معنوی و روح‌بخش را در گلزار شهدا ایجاد خواهد بود.

برگزاری این مراسم، بار دیگر فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و امام شهیدان فراهم آورد و حضور گسترده مردم، به‌ویژه نسل جوان، نشان داد که یاد شهیدان همواره در دل این ملت زنده است و راه پر افتخار آنان ادامه خواهد داشت.

۶ مهر ۱۴۰۳، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله تروریستی، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.