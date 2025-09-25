سرمربی تیم ملی والیبال جمهوری چک: سرویسهای ایران بسیار خوب بود
سرمربی تیم ملی والیبال جمهوری چک درباره پیروزی شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: شروع بازی پیچیده بود و در ست نخست، ایران با سرویسهای بسیار خوب برتری را رقم زد. سپس بازیکنان چک بهتدریج برابری بیشتری در زمین ایجاد کردند.
جیری نوواک ادامه داد: سپس دفاعمان در لحظات کلیدی بهتر شد و با سرویسهای مؤثر، توپگیری و دفاع مناسب، امتیازهای سرنوشتساز را به دست آوردیم. اینگونه بازی به پایان رسید و لحظهای تاریخی رقم خورد تا حضورمان در نیمهنهایی قطعی شود.
وی گفت: میدانستیم تیم ایران با ترکیبی جوان دو چهره دارد، یکی وقتی جریان بازی به سودشان است و عالی ظاهر میشوند، اما در شرایط تعقیب امتیاز، شرایط تیم ایران متفاوت میشود. با این آگاهی منتظر لحظهای بودیم تا بازی را ببندیم و کار را تمام کنیم.