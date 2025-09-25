فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به قدمت ۶۴ هزار ساله مردم لرستان گفت: باشگاه خیبر نماد فرهنگ و اصالت مردم این دیار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار هاشمی فر در جلسه‌ای با مسئولان باشگاه خیبر خرم‌آباد به ریشه‌های عمیق فرهنگی و قدمت ۶۴ هزار ساله مردم لرستان اشاره کرد و باشگاه خیبر را نماد فرهنگ و اصالت مردم این دیار خواند.

وی، حضور هواداران فهیم را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت کانون هواداران برای تأمین امنیت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی لرستان به تبیین جایگاه بی‌بدیل تماشاگران در ورزش ایران پرداخت و گفت: وظیفه داریم فرهنگ تماشاگر را به درستی تبیین و تعبیر کنیم.

سردار هاشمی فر با اشاره به ضرورت ایجاد فضایی فرهنگی در ورزشگاه‌ها، پیشنهاد داد: می‌توانیم در این ورزشگاه یک باغ فرهنگی ایجاد کنیم و در هر بازی، چند نفر تماشاگر نمونه را شناسایی و معرفی نمائیم. رسانه‌ها نیز باید این موضوع را پررنگ نشان دهند و اجرای چنین برنامه‌هایی کاملاً امکان پذیر است.

وی، خود را یک فوتبالی متعصب دانست و بر لزوم گردآوری هواداران در یک نشست رسمی تأکیدکرد.

فرمانده اننظامی لرستان همچنین به نقش این باشگاه در پاسداشت شهدای جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد و گفت: این پیوند میان ورزش، ایثار و شهادت بسیار ارزشمند است.

سردار هاشمی فر در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پرداخت و افزود: ورود بانوان به ورزشگاه انجام شد و خوشبختانه هیچ‌گونه حاشیه یا هجمه‌ای شکل نگرفت و این خود نشان‌دهنده مدیریت صحیح و فرهنگ بالای هواداران است.

وی با تأکید بر نقش ورزش در حل چالش‌های اجتماعی بیان کرد: قطعاً توجه به ورزش در شرایط امروز می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌های اجتماعی را کمرنگ و حتی فرصت‌های تازه‌ای در برابر آسیب‌ها ایجاد کند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ِباشگاهی با قدمت و ریشه داری خیبر که یاد و خاطره شهدا را زنده نگاه داشته و دین خود را ادا کرده است.

سردار هاشمی فر هواداران لرستان را نجیب خواند و افزود: تماشاگران خیبر بار‌ها ثابت کرده‌اند که فرهنگ و اصالت خود را در میادین ورزشی به نمایش می‌گذارند. این را باید به فال نیک گرفت.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی را بحث کانون هواداران دانست و نقش آن را کاملاً کلیدی توصیف کرد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه کانون هواداران نقشی کلیدی دارد و به‌نوعی تکلیف باشگاه‌هاست. اگر امنیت و نظم از طریق همین کانون به خود باشگاه و هواداران واگذار شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سردار هاشمی فر تأکیدکرد: باشگاه خیبر متعلق به مردم لرستان و همه اقوام و طوایف این دیار است و نباید اجازه داد برخی حاشیه‌ها و ناهنجاری‌ها این وجهه را مخدوش کند.

وی گفت: وظیفه ما این است که در کنار تماشاگران و باشگاه شرایطی فراهم کنیم که آرامش، آسایش و نشاط برای هواداران، بازیکنان و مجموعه تیم ایجاد شود.