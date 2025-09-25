به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خواف گفت: مرمت ۲ بنای تاریخی مربوط به مشاهیر و مفاخر این شهرستان به پایان رسید و اکنون آماده بازدید گردشگران و پژوهشگران است.

محمود باعقیده افزود: عملیات عمرانی و مرمت مزار «پیر احمد خوافی» در این شهرستان و مزار «رکن الدین محمود سنجانی» در شهر سنگان از توابع این شهرستان شامل استحکام بخشی، بام‌ سازی، کف فرش آجری، بندکشی و نماسازی به پایان رسید.

وی در خصوص شخصیت‌ های مدفون در این بناها اضافه کرد: خواجه رکن الدین محمود سنجانی ملقب به «شاه سنجان» یکی از قطب‌ های متصوفه، اولیا بزرگوار و از پیشتازان و رهبران طریقه عالیه «چشتیه» در قرن پنجم و ششم هجری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خواف اظهار کرد: پیر احمد خوافی نیز یکی از برجسته‌ ترین شخصیت‌ های سیاسی و فرهنگی ایران در دوران تیموریان بود که بیش از ۳۰ سال وزارت این خاندان را بر عهده داشت و در آبادانی خراسان نقش مهمی داشته و ۲ بنای ارزشمند تاریخی یعنی «مدرسه غیاثیه خرگرد و مسجد مولانا» در تایباد به دستور وی ساخته شده است.

باعقیده افزود: با توجه به اینکه یکی از جنبه‌ های رسیدگی به مفاخر و مشاهیر شهرستان توجه به محیط فیزیکی مقبره آن‌ ها است با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس و مساعدت فرمانداری خواف، ساماندهی و مرمت این ۲ بنای آرامگاهی که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده در مدت ۲ ماه به پایان رسید.