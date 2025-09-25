امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سفر وزیر نیرو به لرستان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳- ۱۷:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
انتشار جزئیات دستاورد اطلاعاتی ایران
انتشار جزئیات دستاورد اطلاعاتی ایران
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
آن ۵ نفر
آن ۵ نفر
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
حمایت هنرمندان جهان از مظلومیت مردم غزه
حمایت هنرمندان جهان از مظلومیت مردم غزه
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
رونق تولید محصولات داخلی
رونق تولید محصولات داخلی
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

آب از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است

بهره‌برداری از قطعه نخست نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سلفچگان قم

افزایش ظرفیت تولید انرژی خورشیدی کشور به ۷ هزار مگاوات

افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق در لرستان

اضافه شدن دویست مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت تولید برق استان قم

افتتاح طرح آبرسانی به ۷۲ روستای الیگودرز

برچسب ها: وزیر نیرو ، استان لرستان ، بهره برداری از سد
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 