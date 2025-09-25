پخش زنده
اسرائیل صحنه گردان اصلی، توطئه ها، تحریمها وفشارهای بین المللی علیه ایران و برخی از کشورهای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سردار کلیشادی از رزمندگان دوران دفاع مقدس وفرمانده سابق لشکر ۸ نجف اشرف در همایش تجلیل از پیشکسوتان، رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس در بویین میاندشت گفت: توطئههای رژیم صهیونیستی درحوادث و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ کاملا مشخص وروشن بود، اما عدهای باور نمیکردند تا اینکه ذات واقعی این رژیم مشخص و ثابت شد صحنه گردان تمام توطئه ها، تحریم هاوفشارها علیه ایران و برخی کشورهای منطقه اسرائیل است.
وی افزود:اقلیم کردستان عراق و کشور آذربایجان، وابستگی زیادی به اسرائیل دارند و درواقع تبدیل به پایگاههای اسرائیل شدهاند وبه این رژیم باج میدهند.
سردار کلیشادی ادامه داد:در دوران مقدس ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی قصد داشت با حمله نظامی و ترور فرماندهان وبرخی از مسوولان ارشد نظام وسپس ایجاد آشوب واغتشاش حکومت ایران را تغییر دهد وبرای رسیدن به این هدف بر روی موضوع نارضایتی مردم بسیار حساب باز کرده بود، اما مردم بیدار وهوشیار ایران اسلامی با اتحاد این نقشهها را نقش بر آب کردند.