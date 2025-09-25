به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گفته امان محمدکمالی ،مدیر کل هواشناسی گلستان : بیشترین بارش استان با ۸۵ میلی متر ، دیشب در ناهارخوران گرگان دریافت شد.

رمضان بهترک ،معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان با اشاره به اجرای نخستین طرح آبخوان داری شهری استان در محوطه این اداره کل گفت:بیش از یک میلیون و پانصد هزار لیتر آب باران با این سازه ارزان قیمت می تواند به سفره های آب زیر زمینی نفوذ کند و ذخیره شود.