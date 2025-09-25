به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۴ مهر در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی و سخنران پیش از خطبه‌ها این هفته سردار سرتیپ فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب استان قم خواهد بود.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

راهپیمایی جمعه‌های خشم علیه جنایات صهیونیست‌ها بعد از نماز جمعه از محل مصلی قدس به سمت چهار راه شهدا برگزار خواهد شد.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.