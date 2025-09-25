پخش زنده
امروز: -
درخت توت کهنسال روستای سرآسیاب در فهرست آثار طبیعی ملی قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: درخت توت کهنسال معروف به "سردار" در روستای سرآسیاب، بهعنوان یکی از میراثهای طبیعی ارزشمند کشور، در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسید.
امیر کرمزاده افزود: این درخت توت که به دلیل قدمت و ویژگیهای منحصربهفرد خود شناختهشده ، نمادی از طبیعت کهنسال و هویت منطقهای روستای سرآسیاب است.
وی افزود: این اقدام، علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، میتواند به توسعه گردشگری در روستای سرآسیاب و معرفی ظرفیتهای طبیعی استان کمک کند،و انتظار میرود با این ثبت ملی، توجه بیشتری به حفاظت و معرفی این اثر طبیعی ارزشمند شود.
سرآسیاب (بادرود)، روستایی از توابع بخش امام زاده آقا علی عباس به مرکزیت بادرود شهرستان نطنز در استان اصفهان ایران است.