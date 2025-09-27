کشف ۱۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در دوگنبدان
مانور بازرسی بهداشت محیط مرکزبهداشت گچساران از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی شهردوگنبدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران هدف از این مانور را نظارت بیشتر بر اماکن حساس بهداشتی و رعایت ضوابط بهداشتی از سوی مراکز ارائه دهنده مواد غذایی و جلوگیری از هرگونه تخلف بهداشتی و حفظ سلامت عمومی مردم اعلام کرد. سیدمحمدامین رضایی تصریح کرد: حفظ سلامتی مردم و ارتقاء کیفیت ارائه مواد غذایی توسط فروشندگان از اولویتهای کارشناسان و بازرسان شبکه بهداشت میباشد. پراهام مسئول واحد بهداشت محیط گچساران نیز اظهار داشت: در این مانور کارشناسان بهداشت محیط گچساران در قالب ۸ گروه ۳ نفره کار گشت و نظارت بر بازار را انجام دادند. وی افزود: در اجرای این مانور از ۸۰ باب مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی بازدید و ۱۵۰ کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و بدون مشخصات جمع آوری شد.