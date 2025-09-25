به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد در بازدید از مواضع پدافندی شمال غرب ارتش با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه رژیم منحوس صهیونیستی در برابر اراده جوانان غیور و غیرتمند ایران اسلامی سر تعظیم و تسلیم فرود آورد گفت:قرارگاه پدافند هوایی کشور به عنوان خط مقدم دفاع از ایران اسلامی در هر موقعیتی در بالاترین سطح خود از توان رزمی و آمادگی دفاعی قرار دارد.

امیر سرتیپ صباحی فرد گفت:تدابیر حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه دوره‌ها راهگشا و حلال بسیاری از مشکلات بوده است که دفاع مقدس ۱۲ روزه هم نمونه بی نظیری از فرماندهی ایشان بود که توانستیم در کوتاهترین زمان ممکن ضربات جبران ناپذیری به پیکره دشمن صهیونی وارد کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور به تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه جوانان ما پرصلابت‌تر و پر روحیه‌تر از جوانان دوران هشت سال جنگ تحمیلی در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ایستادند.

وی خاطرنشان کرد:مردم ایران اسلامی بار دیگر با وحدت و انسجام ملی و پشتیبانی خود از نیرو‌های مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد دشمنان این مرز و بوم چشم طمعی به حدود و ثغور میهن اسلامی مان داشته باشند.