رئیس هیأت‌مدیره شرکت گسترش توسعه پردیس گفت: استان مازندران با پوشش ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم عملکرد قابل‌توجهی داشته و در زمره استان‌های موفق قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجتبی رئیسی رئیس هیأت‌مدیره شرکت گسترش توسعه پردیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از آغاز فاز دوم طرح ملی جهش تولید در دیمزارهای کشور خبر داد و گفت: در فاز نخست این طرح، بیش از ۵۶ میلیون هکتار از اراضی دیم تحت پوشش قرار گرفت و نزدیک به ۵۰۰ هزار کشاورز به‌صورت مستقیم قرارداد همکاری امضا کردند.

وی افزود: در این دوره، اراضی کشاورزی مشمول بیمه حمایتی شدند تا در صورت کاهش بارندگی و بروز خسارت، کشاورزان از پشتیبانی لازم برخوردار باشند.

رئیسی با اشاره به آغاز سال نخست از برنامه پنج‌ساله دوم این طرح ملی، هدف اصلی را پایدارسازی جهش تولید در دیمزارها عنوان کرد و گفت: استان مازندران با پوشش ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم عملکرد قابل‌توجهی داشته و در زمره استان‌های موفق قرار گرفته است.

وی همچنین از آغاز طرح جهش تولید برنج در استان‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: مازندران به‌تنهایی یک‌هزار هکتار از اراضی خود را تحت این طرح قرار داده است و با ارزیابی‌های پایانی سال، شاهد تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و دستاوردهای ارزشمند خواهیم بود.