به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نشست فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات کل استان با استاندار مرکزی برگزار شد.

سرهنگ مصطفی زاهدی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت روح الله استان با بیان اینکه پایگاه‌های بسیج ادارات بازوی کمک به مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: این نشست با هدف همفکری و هماهنگی هر چه بیشتر در انجام ماموریت‌های بسیج در کمک به دستگاه‌های دولتی برگزار شد.

استاندار مرکزی در این نشست باگرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت، ایثار، فداکاری و خدمات ارزنده فرزندان این آب و خاک و کشور عزیزمان دانست و گفت: بر برگزاری هر چه با شکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس تاکید کرد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: روحیه ایثارگری و از خودگذشتگی هشت سال دفاع مقدس باید حفظ شود و به فراموشی سپرده نشود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه و شرایط سختی که بوجود آمد یکبار دیگر شاهد انسجام و وحدت مردم بودیم و این روحیه بسیجی و انسجام و وحدت مورد تاکید است چرا که حفظ و تقویت روحیه بسیجی، وحدت و تلاش رمز موفقیت ماست.

او با بیان اینکه استان مرکزی جزو استان‌های برتر در مدیریت شرایط بحرانی در جنگ ۱۲ روزه شناخته شد، گفت: مردم به درستی شرایط را درک کردند و در کنار نیرو‌های مسلح و به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در کنار نیرو‌های مسلح بودند و از آنها حمایت کردند.

استاندار مرکزی ایجاد انسجام و یکپارچگی در بین مردم را از جمله دستاورد‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: همانطور که حضرت امام (ره) با مردم انقلاب کردن و با دشمنان اسلام، گروه‌ها و اشرار جنگیدند، در همین ۱۲ روز هم این مردم بودند که در همه عرصه‌ها حضور داشتند.

زندیه وکیلی با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که بین مردم و مسئولان فاصله و شکاف ایجاد کند، افزود: ما هرگز نباید غفلت کنیم و این انسجام و یکپارچگی باید حفظ شود و مسئولان هم باید به مردم خدمت کنند و برای مردم کار کنند.