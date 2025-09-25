به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج ادارات کل با استاندار مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس نشست فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج ادارات کل استان با استاندار مرکزی برگزار شد.
سرهنگ مصطفی زاهدی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت روح الله استان با بیان اینکه پایگاههای بسیج ادارات بازوی کمک به مدیران دستگاههای اجرایی هستند، گفت: این نشست با هدف همفکری و هماهنگی هر چه بیشتر در انجام ماموریتهای بسیج در کمک به دستگاههای دولتی برگزار شد.
استاندار مرکزی در این نشست باگرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت، ایثار، فداکاری و خدمات ارزنده فرزندان این آب و خاک و کشور عزیزمان دانست و گفت: بر برگزاری هر چه با شکوه برنامههای هفته دفاع مقدس تاکید کرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: روحیه ایثارگری و از خودگذشتگی هشت سال دفاع مقدس باید حفظ شود و به فراموشی سپرده نشود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه و شرایط سختی که بوجود آمد یکبار دیگر شاهد انسجام و وحدت مردم بودیم و این روحیه بسیجی و انسجام و وحدت مورد تاکید است چرا که حفظ و تقویت روحیه بسیجی، وحدت و تلاش رمز موفقیت ماست.
او با بیان اینکه استان مرکزی جزو استانهای برتر در مدیریت شرایط بحرانی در جنگ ۱۲ روزه شناخته شد، گفت: مردم به درستی شرایط را درک کردند و در کنار نیروهای مسلح و به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در کنار نیروهای مسلح بودند و از آنها حمایت کردند.
استاندار مرکزی ایجاد انسجام و یکپارچگی در بین مردم را از جمله دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: همانطور که حضرت امام (ره) با مردم انقلاب کردن و با دشمنان اسلام، گروهها و اشرار جنگیدند، در همین ۱۲ روز هم این مردم بودند که در همه عرصهها حضور داشتند.
زندیه وکیلی با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که بین مردم و مسئولان فاصله و شکاف ایجاد کند، افزود: ما هرگز نباید غفلت کنیم و این انسجام و یکپارچگی باید حفظ شود و مسئولان هم باید به مردم خدمت کنند و برای مردم کار کنند.