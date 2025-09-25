به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی گفت: ما می‌دانیم با یکی از بهترین تیم‌های ایران بازی داریم به ویژه در خط حمله استقلال که کیفیت بالایی دارد.

او افزود: البته در خط دفاعی این تیم نقاط ضعفی دیده می‌شود و تلاش می‌کنیم با روحیه جنگنده بازیکنان‌مان از این وضعیت استفاده و سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

به گفته سرمربی تیم شمس آذر قزوین، استقلال همیشه تیم بزرگی بوده است، ما فریب نتایج اخیر این تیم را نمی‌خوریم و تمرکزمان را روی بازتوانی و ارائه یک نمایش خوب گذاشته‌ایم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم.

رضایی همچنین در خصوص قضاوت این دیدار گفت: آقای کاظمی از داوران خوب فوتبال کشور هستند و امیدوارم شاهد قضاوتی عادلانه باشیم.

هیچ‌کدام از اعضای کادرفنی تیم استقلال در نشست خبری پیش از مسابقه با تیم شمس آذر قزوین شرکت نکرد.