سرمربی تیم شمس آذر قزوین در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال تهران تأکید کرد که تیمش با وجود بزرگی و کیفیت بالای حریف، به دنبال کسب پیروزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وحید رضایی گفت: ما میدانیم با یکی از بهترین تیمهای ایران بازی داریم به ویژه در خط حمله استقلال که کیفیت بالایی دارد.
او افزود: البته در خط دفاعی این تیم نقاط ضعفی دیده میشود و تلاش میکنیم با روحیه جنگنده بازیکنانمان از این وضعیت استفاده و سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
به گفته سرمربی تیم شمس آذر قزوین، استقلال همیشه تیم بزرگی بوده است، ما فریب نتایج اخیر این تیم را نمیخوریم و تمرکزمان را روی بازتوانی و ارائه یک نمایش خوب گذاشتهایم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم.
رضایی همچنین در خصوص قضاوت این دیدار گفت: آقای کاظمی از داوران خوب فوتبال کشور هستند و امیدوارم شاهد قضاوتی عادلانه باشیم.
هیچکدام از اعضای کادرفنی تیم استقلال در نشست خبری پیش از مسابقه با تیم شمس آذر قزوین شرکت نکرد.