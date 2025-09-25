به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور قائم مقام کمیته امداد کشور در جیرفت با افتتاح یک نیروگاه خورشیدی خانگی در روستای بخش اسماعیلی جیرفت، ۱۵۰سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی با اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در جنوب استان کرمان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

قائم مقام کمیته امداد کشور در حاشیه مراسم افتتاحیه این طرح‌ها گفت: استان کرمان به دلیل برخورداری از تابش خوب نور خورشید، ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار از طریق نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویانی که امکان اشتغال در سایر بخش‌ها را ندارند، فراهم کرده است.

صباغیان با اشاره به تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و وزارت نیرو، از اجرای طرح احداث پنل‌های خورشیدی در دو نوع تک‌محوری 5 کیلوواتی و نیروگاه‌های خورشیدی مزرعه ای در بخش‌های مختلف کشور خبر داد و مزایای این طرح‌ها را شامل تولید انرژی پاک، کمک به جبران ناترازی انرژی در کشور و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت برشمرد.

وی ادامه داد: تاکنون، سه هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای مددجویان احداث و راه‌اندازی شده و ۵۰۰ نیروگاه دیگر در دست اجرا قرار دارد که امروز ۱۵۰ مورد از این نیروگاه ها در جنوب کرمان افتتاح و وارد مدار شد.