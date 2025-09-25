رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن» به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن» امروز (پنجشنبه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد.

این رویداد که با محور «روایتی از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی» طراحی شده در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایده‌پردازی، تولید و همرسانی میان طراحان و تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد.

برنامه‌های این رویداد شامل گفت‌و‌گو‌های تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرح‌محور و فرصت‌های شبکه‌سازی میان طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان است.

همچنین امکان عقد قرارداد برای تولید محصولات منتخب و اهدای جایزه به نفرات برتر از دیگر برنامه‌های این رویداد ملی دو روزه است که روز جمعه در اختتامیه آن از نفرات برتر این رویداد ملی تجلیل خواهد شد.

«علی حیاتی» مسئول هیئت هنر و از مسئولین رویداد ملی قصه شهر ایران در این رویداد گفت: قصه‌های مختلفی از اتفاقات مختلف در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم و این مسائل می‌تواند تبیین شود.

وی افزود: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه مجاهدت‌های زیادی کردند و از کشور دفاع کردند و باید تلاش کنیم تا این رشادت‌ها را به تصویر بکشیم.

حیاتی تاکید کرد: رزمندگان اسلام در وعده‌های صادق یک، دو و سه و همچنین دفاع از آسمان کشور زحمات زیادی کشیدند و این مجاهدت‌ها شایسته تحسین و به تصویر کشیدن است.