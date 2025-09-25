پخش زنده
برای نخستینبار، تصویر پرنده تلیله دمسفید در استان یزد در محل احیای گورخر ایرانی ابرکوه ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد، برای نخستینبار، تصویر پرنده تلیله دمسفید در استان یزد، توسط مسلم اکبری، در محل احیای گورخر ایرانی ابرکوه ثبت شد.
تلیله دمسفید پرندهای است مهاجر که تابستانها را در منطقه زادو ولد خود در باتلاقها و دریاچههای پر گیاه و زمستانها را در خورها، شورهزارها و کنار آب به سر میبرد و پروازش سریع، پر توان و با بالزدنهای کمدامنه همراه است.
رنگ پروبال این پرنده در سطح پشتی و سینه خاکستریتر و یکدستتر از پرنده مشابهش تلیله کوچک است و از لحاظ صدا و رفتار نیز با آن متفاوت است، در پرواز خط بالی سفید و نامشخصی دارد و شاهپرهای کناری دمش سفید است.