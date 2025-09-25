به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: دشمن اسرائیلی بر جنایاتی که برای جهانیان آشکار شده همچنان ادامه می دهد، صهیونیست ها در تجاوزات خود با تکیه به حمایت های آمریکا گستاخ تر شدند.

تشدید رنج‌های اهالی غزه با یورش زمینی ارتش رژیم صهیونیستی

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی هفتگی خود گفت: حدود دو سال کامل است که دشمن اسرائیلی به تجاوز وحشیانه و نسل کشی علیه ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهد. دشمن اسرائیلی همزمان با ادامه تجاوز خود، حملاتش به شهر غزه را تشدید کرده است. دشمن اسرائیلی به جنایت گرسنگی دادن، محاصره و تشنه داشتن ادامه می‌دهد و با یورش به شهر غزه رنج‌های مردم افزایش یافته است.

گستاخ‌تر شدن صهیونیستها با تکیه به حمایتهای آمریکا

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: دشمن اسرائیلی به جنایاتی که برای جهانیان آشکار شده و محکومیت بین‌ المللی را برانگیخته است، همچنان ادامه می ‌دهد. دشمن اسرائیلی در تجاوزات خود گستاخ تر شده است زیرا بر نقش و شراکت با آمریکا تکیه دارد. هرچه کشورهای جهان بیشتر اعتراض کنند و از تماشای این سطح وحشتناک جنایات اسرائیل احساس شرمساری کنند، آمریکا گام ‌های بیشتری در حمایت از دشمن برمی‌دارد. این هفته دشمن آمریکایی در شورای امنیت، پیش ‌نویس قطعنامه‌ ای را که خواستار آتش ‌بس و برداشتن محدودیتهای دشمن اسرائیلی بر غزه بود، وتو کرد. در چارچوب حمایت معنوی از دشمن، هیئتی متشکل از 250 عضو کنگره در سفر گسترده برای حمایت از اسرائیل و جنایات آن شرکت کردند.