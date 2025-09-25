جهاد در غزه، حجت بزرگی بر امت اسلامی است

رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: اقدامات مبارزان در غزه حجت بزرگی بر امت و نظام ‌هایی است که از پشت به آنان خنجر زدند و با دشمن اسرائیلی همدست شدند. در حالی که برخی نظام ‌ها خواستار خلع سلاح های ساده و نیمه سنگین هستند، آمریکا همچنان محموله ‌های بی‌ پایان سلاحهای مرگبار برای دشمن اسرائیلی ارسال می ‌کند. نظام‌ های عربی همدست، به جای انجام مسئولیتهای انسانی، دینی و اخلاقی، خواستار خلع سلاح مبارزان هستند.

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: دشمن اسرائیلی همچنان به نقض کامل حاکمیت ملی سوریه ادامه می‌ دهد، در حالی که گروههای حاکم بر سوریه ادعا می ‌کنند به دنبال صلح هستند. گروههای حاکم بر سوریه اسرائیل را دشمن خود نمی ‌دانند و به دنبال توافق و هماهنگی امنیتی با آن هستند. این گروهها می‌ خواهند بخشی از طرح آمریکایی در منطقه باشند که این امر در آینده به نفعشان نخواهد بود. حتی اگر گروههای حاکم بر سوریه توافقات امنیتی با اسرائیل امضا کنند، این امر برای اسرائیل بهانه و پوششی برای توجیه هرگونه تجاوز خواهد بود. دشمن اسرائیلی مشتاق اجرای طرح خود با عنوان «گذرگاه داوود» است و سوریه نیز جزو نقشه صهیونیستی محسوب می ‌شود تا به رودخانه فرات برسد و این اهداف مشترک با آمریکا تعیین شده است. ادامه ظلم و رانده شدن اقلیتها به آغوش دشمن اسرائیلی از سوی گروههای حاکم در سوریه بخشی از نقشه صهیونیستی است.

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: دشمن اذعان می ‌کند مهاجرت معکوس بی‌ سابقه است و این نتیجه مهم از ایستادگی فلسطینی‌ها و ثبات قدم مبارزان و مردم است. مهاجرت معکوس به معنای فرار یهودیان صهیونیست متجاوز است و دامنه یأس در بین آنها گسترش یافته است. دشمن اذعان می‌ کند بسیاری از افسران رسمی به دنبال بازنشستگی زودهنگام هستند و کمبود نیرو به 12 هزار سرباز رسیده است. فرار سربازان به یک پدیده شایع در میان دشمن تبدیل شده و این از آثار ایستادگی و فداکاری در غزه است.

سخنان تام باراک همه چیز را در منطقه آشکار کرد

سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: تام باراک فرستاده آمریکا در سوریه و لبنان اظهارات رسمی دارد که موضع و سیاست رسمی آمریکا را نشان می‌ دهد. این اظهارات اهمیت زیادی دارد و کاملا روشن است و همه باید از آن آگاه باشند. اظهارات فرستاده آمریکا به سوریه و لبنان واقعیت رویکرد آمریکا نسبت به سوریه، لبنان، فلسطین و کل منطقه را نشان می ‌دهد. فرستاده آمریکا گفت اسرائیل داستان متفاوتی است و یک متحد مهم راهبردی است که جایگاه ویژه‌ای در قلب آمریکا دارد. هر کاری هم که هر نظام عربی انجام دهد و منافع مهم آمریکا را تامین کند، اما واشنگتن از آن راضی نخواهد شد.

خوش خدمتی نظام های عربی به توطئه های آمریکا در منطقه، باعث نمی شود که آنها برای واشنگتن در سطح اسرائیل قرار گیرند. آمریکا کشورهای منطقه را تنها به عنوان گاو شیرده می ‌بیند، همانطور که خودش گفته است. در مورد اسرائیل، هیچ اهمیتی برای آمریکا ندارد که خودش ائتلافی با طرف عربی داشته باشد و از نظر آمریکا، دست اسرائیل برای تجاوز به همه این کشورها باز است. فرستاده آمریکا درباره صلح با اسرائیل گفت صلح موهوم است و عربها در پی آن، همچون تشنه ‌ای در پی سراب می ‌دوند. فرستاده آمریکا گفت در گذشته صلحی نبود و در آینده هم نخواهد بود.

ای عرب‌ها، ای کسانی که به دنبال عادی سازی روابط هستند، بیدار شوید و بفهمید، اگر هنوز قدرت درک و فهم برای شما باقی مانده است. فرستاده آمریکا گفت اصل درگیری بر سر مرزها نیست، بلکه نتیجه نهایی این است که یک طرف می‌ خواهد سلطه داشته باشد و این حرف به معنای آن است که طرف دیگر باید تسلیم شود. ما مدام می ‌گوییم معادله ‌ای که آمریکا و اسرائیل می‌ خواهند بر منطقه تحمیل کنند، معادله یکه تازی، کنترل و سلطه است.

کسی که به این معادله تن دهد، همه چیز را از دست می‌دهد. انسانیت، کرامت، آزادی، دین، هویت و زندگی دنیا و آخرتش را از دست می دهد. آمریکا خواسته خود را با وضوح بیان کرده است و مقام آمریکایی آن را مطرح کرده است. آیا نباید در مقابل این اظهارات از سوی دولتها و مقامات عرب منطقه، واکنش نشان داده می‌ شد؟ اظهارات آمریکا باید بسیار تحریک‌ آمیز تلقی می ‌شد و با پاسخهای قوی از سوی مقامات عرب، به‌ ویژه در سوریه و لبنان مواجه می‌ شد.

واکنش لبنان به اظهارات فرستاده آمریکا عجیب و نشانه پذیرفتن معادله تسلیم و ذلت بود. در میان نهادهای رسمی عرب، بزرگترین اقدامات تحریک آمیز از سوی اسرائیل و آمریکا انجام می ‌شود اما پاسخها ضعیف و سرد است. فرستاده آمریکا حمله اسرائیل به قطر را طبیعی دانست و گفت بخشی از راهبرد آمریکاست. فرستاده آمریکا از مصر و عربستان انتقاد کرد که چرا فلسطینیها را نمی‌ پذیرند. مصر و عربستان باید موضع خود را در رد کوچ اجباری فلسطینیها ثابت نگه دارند. فرستاده آمریکا مواضع بین‌ المللی درباره راهکار دو کشوری را به تمسخر گرفت.