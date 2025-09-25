به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مزار شهدای گرانقدر در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف استان عطر افشانی شد و مردم و مسئولان با آرمان‌های شهیدان والامقام تجدید عهد کردند.

به مناسبت هفته هفته دفاع مقدس و در راستای کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان، اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار در سقز برگزار و از همسران شهدا و ایثارگران تجلیل شد.

در شهرستان قروه جمعی از مسئولان با غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

یادواره شهیدان شکرالله حسین پناهی، عبدالله حسین پناهی، علی حسین پناهی، سمیرا حسین در قالب برنامه "شهدا آبروی محله افتخار کوچه‌ها" در دهستان قروچای دهگلان برگزار و از خانواده شهدا به پاس سال‌ها مجاهدت تجلیل شد.

در این دهستان همچنین میز خدمت با حضور مسئولان شهرستانی برگزار و به درخواست‌های مردم رسیدگی شد.

افتتاح دفتر خبرگزاری پانا دیگر طرحی بود که در دهگلان در گرامیدشت هفته دفاع مقدس اجرا شد.

در گرامیداشت هفته دفاع مقدس یادواره شهدا در حوزه مقاومت بسیج شهید چوپانی مریوان برگزار و از جمعی از خانواده‌های شهدا تجلیل شد.

در مریوان همچنین به همت کمیته امداد ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا شد.

به همین مناسبت مردم روستای جعفر خان سقز و روستای پیرخضران مریوان به همت بسیج جامعه پزشکی از خدمات رایگان درمانی ودارویی بهره‌مند شدند.