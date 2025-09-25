پخش زنده
با حضور وزیر جهاد کشاورزی یک واحد گلخانه هیدروپونیک گل شاخه بریده در شهرستان بهار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این واحد که از جمله گلخانههای هیدرو پونیک مدرن استان همدان است، با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی وبه مساحت حدود ۶ هزارمتر احداث شده است.
عمده محصول گلخانه رز به کشورهایی روسیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق وکشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح این گلخانه گفت: هم اکنون مساحت گلخانههای کشور به ۲۶ هزار هکتار رسیده و به تدریج در حال افزایش است.
غلامرضا نوری قزلجه افزود: به همه سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی توصیه میشود با توجه به تغییرات اقلیمی و زود بازده بودن محصولات گلخانهای، با احداث گلخانهها به افزایش تولید وصرفه جویی در مصرف آب کمک کنند.