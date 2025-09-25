به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار گفت: آیین رونمایی از کتاب «افسر بی بی» روایت روایت زندگی پرفراز و نشیب سردار شهید مهدی حشمتی فر با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، خانواده معظم شهید، اهالی قلم و علاقه مندان به ادبیات مقاومت در فرهنگسرای امام رضا علیه السلام سبزوار برگزار شد.

محمد علیزاده افزود: یکی دیگر از بخش های این برنامه که با حمایت و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار برگزار شد، اجرای گروه موسیقی سیمرغ با هنرنمایی مجید کسکنی و هادی درقدمی بود که با اجرای قطعاتی از موسیقی حماسی ایران، فضایی معنوی و پرشور به برنامه بخشید.

این اجرا با استقبال گرم حضار همراه شد و جلوه‌ ای هنرمندانه از پیوند فرهنگ و مقاومت را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، نویسنده اثر، خانم افسانه جانفزا، ضمن تشریح روند نگارش کتاب، گفت: «این اثر حاصل ماهها تحقیق، مصاحبه و بازخوانی خاطراتی است که نه تنها زندگی شخصی سردار شهید را روایت می کند، بلکه نگاهی عمیق به ریشه‌ های فرهنگی و خانوادگی ایشان دارد.

وی افزود: «هدف من از نگارش این کتاب، زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده بوده است.»