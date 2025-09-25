طرح سلامت اجتماعی محله‌محور، تلفیق‌گرایانه بوده و سازمان بهزیستی بهتر از هر دستگاه دیگری توان اجرای این طرح را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اجتماعی و شورای سالمندان استان با اشاره به اجرای طرح سلامت اجتماعی محله‌محور گفت: این طرح فرصت‌آفرینانه، خانواده‌محور و تلفیق‌گرایانه است که سازمان بهزیستی بهتر از هر دستگاه دیگری توان اجرای این طرح را دارد.

حسینی با بیان اینکه ۱۱۰ هزار داوطلب حرفه‌ای داریم که در ۱۱ هزار گروه در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: در این طرح مدرسه کانون فعالیت‌های محله است و مدرسه در محله و محله هم در مدرسه تجلی می‌یابد.

او گفت: مدارس باید در ساعات غیرآموزشی در اختیار طرح قرار گیرد تا بتوان طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارت‌آموزی را برای نوجوانان در محله اجرا کنیم.

حسینی افزود: غربالگری با بهترین آزمون‌های شخصیت در راستای سنجش استعداد آنها، تمایلات شغلی و سایر موضوعات انجام می‌شود تا نوجوانان محله بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، علاقه و استعداد هدایت تحصیلی شوند.

او گفت: با اجرای این طرح تسهیلات اشتغال هم به این دسته از نوجوانان اختصاص می‌یابد و این دسته از مشاغل جزو مشاغل پایدار می‌شوند.

حسینی افزود: سالمندان در کشور تنها زندگی می‌کنند و ۷۵ درصد آنها زنان تنهای سالمند هستند بنابراین با اجرای این طرح مدارس پاتوق سالمندان در ساعات غیرآموزشی می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با همکاری مجلس بودجه اعتباری سازمان بهزیستی به ۲ و ۴ دهم درصد رسید گرچه جوابگو نیست، اما پیگیری‌های خوبی انجام می‌شود.

جمالیان افزود: استان مرکزی سومین استان پیر کشور است و نرخ باروری در استان هم نگران کننده است که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.

او با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای سالمندی آماده نیست، گفت: در زمینه تنهایی و انزوای اجتماعی سالمندان، عدم آموزش و آگاهی کافی و بهداشت و سلامت روان سالمندان باید سریع‌تر برنامه‌ریزی شود.

ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه مسائل تامین اجتماعی حوزه سالمندی باید مورد توجه باشد، گفت: مدرسه، مسجد و خانواده سه رکن اصلی و مهمی است که نمیتوان تنها به یک رکن توجه کرد.

ابراهیمی افزود: بیشتر اعتبارات ما نباید فقط برای زیرساخت‌ها هزینه شود بلکه باید از ظرفیت سمن‌ها و خیران هم استفاده کرد.

او گفت: شهر دوستدار سالمند هم باید الزامات آن فراهم شود و تنها شعار نباشد بلکه وظایف همه دستگاه‌ها مشخص شود.