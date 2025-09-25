پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان یزد از فعالیت ۲۶ شعبه فعال دادگاه صلح در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به فعالیت ۲۶ شعبه دادگاه صلح در استان یزد، گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۶۴۱ فقره پرونده به این محاکم وارد شده است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
حجت الاسلام طهماسبی یادآور شد: دادگاههای صلح استان یزد در راستای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ به تدریج در شهرستانهای استان یزد آغاز به کردند و در تاریخ ۱۵ مهرماه نیز محاکم صلح در مرکز استان یزد افتتاح شد و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.