به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به فعالیت ۲۶ شعبه دادگاه صلح در استان یزد، گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۶۴۱ فقره پرونده به این محاکم وارد شده است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

حجت الاسلام طهماسبی یادآور شد: دادگاه‌های صلح استان یزد در راستای اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ به تدریج در شهرستان‌های استان یزد آغاز به کردند و در تاریخ ۱۵ مهرماه نیز محاکم صلح در مرکز استان یزد افتتاح شد و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.