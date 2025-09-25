معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت مازندران از کشف انبار لوازم خانگی ثبت نشده در شهرستان گلوگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل هادی نژاد معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: در راستای نظارت بر انبار‌های نگهداری کالا‌ها و حسب دریافت گزارش مردمی، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلوگاه با همکاری پلیس اقتصادی موفق به شناسایی این انبار شدند.

او افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این انبار در سامانه انبار‌ها ثبت نبوده و انباشت کالا و عدم فروش به نیت افزایش قیمت صورت گرفته است.

هادی نژاد گفت: برای این واحد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال تشکیل شده است.

او در پایان از عموم شهروندان مازندرانی تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند.