به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) امروز با برگزاری رقابت‌های اوزان فرد در سالن خانه تکواندو آغاز شد که مدعیان اصلی با مدال‌های طلا از همین هفته نخست وارد کورس قهرمانی شدند.

در پایان رقابت‌های چهار وزن اول، زاگرس جنوبی، مدافع عنوان قهرمانی با کسب دو طلا و دو نقره با قدرت وارد لیگ شد. شهرداری ورامین و پالایش نفت آبادان، تیم‌های دوم و سوم فصل گذشته هم هر کدام یک طلا به دست آوردند تا از همین ابتدا شاهد خط و نشان مدعیان برای یکدیگر باشیم.

در این دوره از مسابقات ۵۷ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت می پردازند. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه جایزه بزرگ (گرندپری) برگزار می شود.

در روز نخست و در وزن ۵۴- کیلوگرم، مهدی رزمیان ملی پوش تیم پالایش نفت آبادان در مبارزه نهایی برابر امیرمحمد عقیلی که به عنوان بازیکن آزاد در مسابقات شرکت کرده بود صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت. عقیلی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به یاسین ولی زاده از شهرداری ورامین و محمد صالح حسین زاده از مس کرمان تعلق گرفت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم، ابوالفضل زندی و مهدی حاج موسایی دو ملی پوش زاگرس جنوبی با شکست همه رقبا راهی دیدار پایانی شدند که حاج موسایی با صلاحدید کادر فنی این تیم طلا گرفت و زندی هم به نشان نقره دست یافت. طا‌ها رحمانی از دانشگاه آزاد و امیرعباس رهنما از شهرداری ورامین هم برنز گرفتند.

امیر محمد محمدی و رادین زینالی دو تکواندوکار وزن ۷۴- کیلوگرم زاگرس جنوبی به مبارزه نهایی راه پیدا کردند که محمدی طلا گرفت و زینالی هم به نشان نقره دست یافت. سپهر فیاضی از دانشگاه آزاد و محمد مهدی عمادی از شهرداری ورامین هم روی سکوی سوم ایستادند.

قهرمان و نایب قهرمان نوجوانان جهان دیدار پایانی وزن ۸۷- کیلوگرم را برگزار کردند. امیر محمد اشرافی از تیم پالایش نفت آبادان و علی اکبر ابراهیمی از تیم شهرداری ورامین که سال گذشته در مسابقات جهانی کره جنوبی با کسب مدال‌های طلا و نقره نقش مؤثری در قهرمانی تیم نوجوانان داشتند یک مبارزه نزدیک و دیدنی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این ابراهیمی بود که با کسب پیروزی اجازه نداد شهرداری ورامین بدون طلا روز نخست را به پایان ببرد. اشرافی هم به مدال نقره دست یافت. عارف بزلی از زاگرس جنوبی و سالار رحمتی مقام از دانشگاه آزاد هم به مدال نقره دست پیدا کردند.