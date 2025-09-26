پخش زنده
یکی از اختلالاتی که میتواند کودکان را درگیر کند، اختلال بیش فعالی است که اگر به آن توجه نشود، میتواند مشکلاتی را برای دانش آموزان ایجاد کند.
دانش آموزان بیش فعال ممکن است به دلیل رفتارهای هیجانی و بدون کنترلشان مورد قضاوت قرار بگیرند و از این رو، علاوه بر مشکلاتی که ناشی از اختلال تمرکز برای آنها به وجود میآید، درگیر پرخاشگری و عصبانیت شدید نیز بشوند.
به همین دلیل، تشخیص و درمان بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد و دانش آموزانی که دارای بیش فعالی هستند، نیاز به توجه ویژه خواهند داشت. اما چه تکنیکهایی برای کنترل تکانههای هیجانی این بچهها به کار میرود؟ اگر دوست دارید پاسخ این سوال را بدانید به شما پیشنهاد میکنیم تا انتهای این مقاله در کنار ما بمانید.
۷ تکنیک کاربردی برای رفتار با دانش آموزان بیش فعال
اگر شما هم با این کودکان مواجهه هستید باید تکنیکهایی را برای رفتار با او بلد باشید. دانش آموزان بیش فعال تمرکز کافی ندارند و نمیتوانند برای مدت طولانی در یک جا بمانند.
از این رو به طور دائم روی صندلی خود جابه جا میشوند و این موضوع میتواند به شدت آنها را کلافه کند. علاوه بر خود دانش آموز بیش فعال، سایر دانش آموزان نیز از سر و صداهای ایجاد شده توسط این همکلاسی فعال خود کلافه میشوند و به این شکل تمرکز کل دانش آموزان از بین میرود. اما راه حل چیست و چطور میتوان انرژی کودک بیش فعال را کنترل کرد؟ در ادامه مطلب چند راه کار کاربردی ذکر شده است.
۱. یادآوری انتظاراتی که از دانش آموز بیش فعال خود دارید
یکی از اصلیترین و در عین حال سادهترین تکنیکهای برخورد با بچههای بیش فعال، مشخص بودن قوانین است. البته، چون این بچهها از تمرکز کافی برخوردار نیستند لازم است که هرز چند گاهی این قوانین را یادآوری کنید. قوانین باید ساده و مشخص باشد تا کودکان و دانش آموزان بتوانند به راحتی آنها را درک کنند. بهتر است قوانین را بنویسید و در جایی از کلاس که به راحتی قابل دیدن است، نصب کنید.
بعضی وقتها ممکن است بچهها در درک قوانین دچار اشتباه شوند. از این رو لازم است از یکی از دانش آموزان بخواهید که از روی قوانین بخواند و از بچهها بخواهید اگر سوالی دارند، بپرسند. شما باید مطمئن شوید که همه دانش آموزان متوجه قوانین کلاس شدهاند.
به طور معمول، دانش آموزان به قوانین احترام میگذارند، اما کودکان بیش فعال ممکن است به راحتی این قوانین را فراموش کنند یا نسبت به آنها بی توجه شوند. معلمان میتوانند قوانین را روی کارتهای کوچکی بنویسند و روی صندلی بچهها بچسبانند. به این شکل احتمال فراموشی و بی توجهی به شدت کاهش مییابد.
۲. محدود کردن عواملی که باعث حواس پرتی میشود
یکی دیگر از تکنیکهایی که معلمان میتوانند از آن در برخورد با دانش آموزان بیش فعال استفاده کنند این است که تا حد امکان تمام چیزهایی که باعث میشود توجه بچهها به آن معطوف شود را از کلاس خارج کنند. همچنین بهتر است کودکان بیش فعال در ردیفهای جلو بنشینند تا به معلم نزدیکتر باشند.
۳. ارائه بازخوردهای مکرر
مورد بعدی، ارائهی بازخورد مکرر از طرف معلم است. این موضوع میتواند برای دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی مفید باشد. بهتر است کودک را بلافاصله پس از انجام کارهای خوب و مثبت مورد تشویق قرار دهید و از کارها و شیطنتهای کوچک او چشم پوشی کنید. البته باید با کارهایی که قوانین کلاس را بهم میریزد برخورد نمایید و دانش آموز باید یاد بگیرد مسئولیت رفتارهایش را بپذیرد. به همین منظور نحوهی دوست یابی در مدرسه برای دانش آموزان بیش فعال میتواند بسیار مهم باشد.
همیشه این موضوع را در نظر داشته باشید که بیش از تنبیه، تشویق اهمیت دارد و میتواند تا حد زیادی رفتارهای کودک بیش فعال را بهبود دهد.
۴. لزوم در نظر گرفتن زمان استراحت برای دانش آموزان بیش فعال
برخورد با دانش آموزان بیش فعال کار سختی نیست، اما روش شما باید با روش معمول تفاوت داشته باشد. ممکن است در یک کلاس درس معمولی شما یک ساعت را به تدریس مشغول شوید و هیچ دانش آموزی هم اعتراض نکند. اما اگر یک دانش آموز بیش فعال در کلاس شما حضور داشته باشد، برگزاری کلاس به این شکل ممکن نخواهد بود.
۵. استفاده از ابزارها و قوانین انعطاف پذیر
شما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که نشستن برای کودک یا دانش آموز بیش فعال کار سختی است. از این رو بهتر است در بین تدریس خود، چند استراحت چند دقیقهای در نظر بگیرید. به این شکل، دانش آموز بیش فعال هم فرصت پیدا میکند تا کمی جابهجا شود و تحت فشار قرار نگیرد. حتی شما میتوانید به این دانش آموزان اجازه دهید که اگر در طول کلاس خسته شدند، سر جایشان بایستند.
۶. اختصاص ندادن کارهای با حجم زیاد
با توجه به اینکه تمرکز برای کودکان بیش فعال کاری سخت خواهد بود، بهتر است حجم کاری زیادی را روی دوش این کودکان نگذارید. حجم کارهایی که برای این دانش آموزان تعریف میکنید باید متناسب با توان آنها باشد. تقسیم کار به بخشهای کوچک میتواند بهترین کمک به دانش آموزان بیش فعال باشد.
۷. ایجاد محیط حمایتی به جای سرزنش کردن
مشکلات آموزشی دانش آموزان بیش فعال زیاد است، اما میتوان به کمک روشها و تکنیکهای سادهای این مشکلات را کاهش داد. دانش آموزان بیش فعال به راحتی جذب عوامل مختلفی میشوند که میتواند حواس آنها را پرت کند؛ بنابراین بهتر است محیط این کودکان ساده و آرام باشد. سعی کنید با دانش آموز یا کودک بیش فعال خود تعامل کنید و به این شکل به او کمک نمایید تا بتواند کاری که شروع کرده است را تمام کند.
کنترل مشکل بیش فعالی در دانش آموزان
همان طور که در این مقاله بیان شد، بیش فعالی نوعی اختلال است که در آن کودک نمیتواند تمرکز کافی داشته باشد و نسبت به همسالان خود به تحرک بیشتری نیاز دارد. یکی از مواردی که میتواند به این کودکان کمک کند این است که او را با یک دوست همراه کنید. میتوانید از آموزشهای عملی هم استفاده کنید. این روش راهی مناسب برای یادگیری به شمار میرود.
اگر دانش آموز شما کار خودش را به خوبی انجام داد، حتما به او پاداش دهید. به این شکل انگیزهی دانش آموز برای انجام کارها و به پایان رساندن آنها بیشتر میشود. علت بیش فعالی دانش آموزان متفاوت است و نمیتوان دلیل واضح و مشخصی برای آن بیان کرد. یکی از مهمترین دلایل، ژنتیک است. اما به هر دلیلی که باشد، مهم درمان است. والدین و مربیان و اطرافیان باید به دانش آموزان و کودکان درگیر بیش فعالی کمک نمایند تا بتوانند این اختلال را درمان کنند.