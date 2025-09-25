رئیس پلیس راهور لرستان با اشاره به دیدار تیم‌های فوتبال خیبر و سپاهان گفت: محدودیت‌های ترافیکی فردا از ساعت ۱۵ اطراف ورزشگاه تختی خرم آباد اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ کریم فاخری گفت: به دلیل برگزاری دیدار تیم‌های سپاهان و خیبر خرم‌آباد فردا ساعت ۱۷، از دو ساعت قبل محدودیت ترافیکی در اطراف ورزشگاه تختی اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، تردد خودرویی در خیابان پلیس ممنوع بوده و مسیر‌های میدان عدالت به سمت میدان پلیس و میدان پلیس به سمت خیابان مرحوم ناصر حجازی مسدود خواهد بود.

سرهنگ فاخری از تماشاچیان و ورزش دوستان خواست برای برگزاری هر چه بهتر بازی همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.