رئیس پلیس راهور لرستان با اشاره به دیدار تیمهای فوتبال خیبر و سپاهان گفت: محدودیتهای ترافیکی فردا از ساعت ۱۵ اطراف ورزشگاه تختی خرم آباد اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ کریم فاخری گفت: به دلیل برگزاری دیدار تیمهای سپاهان و خیبر خرمآباد فردا ساعت ۱۷، از دو ساعت قبل محدودیت ترافیکی در اطراف ورزشگاه تختی اعمال خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، تردد خودرویی در خیابان پلیس ممنوع بوده و مسیرهای میدان عدالت به سمت میدان پلیس و میدان پلیس به سمت خیابان مرحوم ناصر حجازی مسدود خواهد بود.
سرهنگ فاخری از تماشاچیان و ورزش دوستان خواست برای برگزاری هر چه بهتر بازی همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.