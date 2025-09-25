به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی در قالب ۱۲ گروه جهادی، پزشکی (قلب و داخلی) خدماتی از قبیل واکسیناسون دام و طیور فرهنگی و اموزشی توزیع البسه و کتاب آموزشی و رفع مشکلات مردم از قبیل میز خدمت در مسجد این روستا توسط سپاه ناحیه دهدشت به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام گرفت.

این خدمات از قبیل پزشکی، درمانی، خدماتی، اموزشی، کشاورزی و زراعت است.

زریر افسر مسئول بسیج سازندگی ناحیه دهدشت گفت: در این رزمایش ذقریب به ۲۰۰۰ نفر از مردم روستا در تمام قالب‌ها خدمات رسانی شده است.