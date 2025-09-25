پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین مهمانی لالهها در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، استانداریزد، جمعی از مسئولان استان، نیروهای نظامی و انتظامی با حضور بر تربت پاک شهید محراب آیت الله صدوقی، گلزار شهدای امیر چخماق و خلدبرین یزد با نثار شاخههای گل به مقام شامخ شهداء ادای احترام کردند.
شرکت کنندگان در این آیین، با آرمانهای انقلاب و امام راحل تجدید پیمان و بر ادامه راه شهدای والامقام تاکید کردند.
آیین گلباران قبور مطهر شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس در دیگر شهرستانها و مناطق استان یزد نیز برگزار شد.