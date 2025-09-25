به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، استانداریزد، جمعی از مسئولان استان، نیرو‌های نظامی و انتظامی با حضور بر تربت پاک شهید محراب آیت الله صدوقی، گلزار شهدای امیر چخماق و خلدبرین یزد با نثار شاخه‌های گل به مقام شامخ شهداء ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان در این آیین، با آرمان‌های انقلاب و امام راحل تجدید پیمان و بر ادامه راه شهدای والامقام تاکید کردند.

آیین گلباران قبور مطهر شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان یزد نیز برگزار شد.