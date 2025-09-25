پخش زنده
مردم ورزشدوست شهرستان آمل با حضور پرشور، از محمدهادی ساروی دارنده مدال طلای کشتی فرنگی جهان استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم ورزشدوست شهرستان آمل با حضور پرشور و باشکوه، از محمدهادی ساروی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی کشتی فرنگی ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی و حسن حسینزاده مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، استقبال کردند.
محمدهادی ساروی نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در رقابتهای جهانی زاگرب، پس از استراحت در دور نخست، در مراحل بعدی به ترتیب: با نتیجه ۴ بر صفر نیتیش از هند را شکست داد، در یکچهارم نهایی با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت، در نیمهنهایی با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و در فینال، در یک مبارزه سنگین با نتیجه ۳ بر ۱ بر آرتو سارگسیان از روسیه غلبه کرد و برای دومین بار به مدال طلای جهان دست یافت
ساروی با این پیروزی، سومین طلای تیم ملی ایران در این رقابتها را بهدست آورد و نقش مهمی در قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران ایفا کرد.