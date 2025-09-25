معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بر ضرورت حفظ انسجام و پیمان با آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: اگر عزتی ایجاد شد به برکت خون شهدا بوده و هست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم عطرافشانی گلزار شهدای مازندران، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان با اشاره به اینکه امروز مراسمی مشابه در سراسر کشور و در مزار شهدا با حضور مردم برای عطرافشانی لاله‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: مگر شهدا نیاز دارند که ما امروز عطرافشانی لاله‌ها را در کنار مزار شریفشان برگزار کنیم؟ به خدا شهدا نیاز ندارند؛ شهدا «عند ربهم یرزقون» هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با نقل قولی از حضرت امام (ره) در خصوص مزار شهدا، اظهار کرد: مزار شریف شهدا تا قیامت میعادگاه عاشقان و دارالشفای آزادگان خواهد ماند؛ یعنی هرکس دل از دنیا برید و آزاد شد از دنیا، حتماً مزار شهدا دارالشفایشان می‌شود.

معاون رئیس جمهور مزار شهدا را قطعه‌ای از بهشت روی زمین دانست، چرا که پیکر‌های این عزیزان در اینجا به خاک سپرده شده است.

اوحدی در ادامه به عظمت و افتخار استان مازندران در تقدیم شهدا اشاره کرد و از شهدای خان‌طومان، از جمله شهید بلباسی و شهدای مدافع حرم که حماسه دلیرمردان این استان را ماندگار کردند، تجلیل کرد.

وی عظمت شهدای مدافع حرم را عامل ایجاد عزت در جبهه مقاومت دانست و خطاب به خانواده‌های معظم شهدا گفت: به خود ببالید که اگر عزتی در جبهه مقاومت ایجاد شد، به برکت همین شهدای مظلوم و بقیه شهدای مازندران و کشور بود.

اوحدی با ذکر نام حاج قاسم سلیمانی، تنها شهیدی که حضرت آقا در مقامش فرمودند «مکتب سلیمانی»، بیان کرد: مکتب سلیمانی یعنی یک هژمونی چندبعدی که اگر از اخلاق می‌گوییم در این مکتب هست، اگر از گذشت و ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری می‌گوییم در مکتب سلیمانی است.

معاون رئیس جمهور همچنین به مناسبت سالگرد شهدای مظلوم منا، یاد ۴۸ شهید منای استان مازندران از ساری تا رامسر را گرامی داشت و به جنایت تاریخی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ دوازده روزه اشاره کرد که هزار و ۶۴ شهید و ۴۸ شهید از این استان داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جنایات دشمن در به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و نیرو‌های نظامی کشور اشاره کرد و به روایتگری از زندگی شهید پوررجبی، مغز متفکر موشکی سردار حاجی‌زاده و شهید باکویی، دانشمند هسته‌ای این استان پرداخت و مظلومیت خانواده‌های آنان، از جمله داغ همسر و فرزندان شهید باکویی و شهید پوررجبی را شرح داد.

وی همچنین با اشاره به شهید شدن نیما رجب‌پور در صدا و سیما که جزو مصادیق جنایت جنگی است، نامه او را در سال ۷۷ که آرزوی شهادت به دست شقی‌ترین موجود عالم را کرده بود، بیان کرد و حال نامساعد دختر دوازده‌ساله‌اش، روشنا، را که هنوز باور شهادت پدر را ندارد، شرح داد.

اوحدی با تأکید بر اینکه اگر در دوران سخت دفاع مقدس از گردنه‌های سخت عبور کردیم، به همت همین شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دلاورمان بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که این انسجام، این عزت، این همدلی، این یکپارچگی را باید حفظ بکنیم، محور حفظش همین شهدا و جامعه ایثارگری است.

در پایان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران با همراهی استاندار مازندران، مدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران مازندران، مدیر عامل بیمه دی کشور و مدیران دستگاه‌ها با حضور بر مزار مطهر شهید اقتدار دکتر علی باکویی کتریمی، شهید علمدار و دیگر شهدای عزیز با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره آلاله‌های خونین بال را گرامی داشت.

انتهای پیام/