پاتوق کتاب «حرفی نو» میزبان مراسم دیدار با مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت، به بهانه انتشار کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور چهرههای برجستهای، چون کاظم چلیپا (نقاش)، رضا میرکریمی (کارگردان)، فرهاد قائمیان (بازیگر)، اکبر نبوی (منتقد و پژوهشگر سینما)، محمدرضا بایرامی (نویسنده)، رضا امیرخانی (نویسنده)، احمد مرادپور (کارگردان) و علی میرفتاح (گرافیست، نقاش و روزنامهنگار) برگزار شد.
محمود جوانبخت، نویسنده و برگزارکننده این مراسم، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: «این نشست با حضور جمعی از علاقهمندان ادبیات مقاومت، به بهانه انتشار کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» برگزار میشود.»
جوانبخت همچنین ابراز داشت: این کتاب که اردیبهشتماه امسال منتشر شده و به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین آثار درباره شهید حاج قاسم سلیمانی به شمار میرود.
او افزود: «مرتضی سرهنگی، پژوهشگر شناختهشده حوزه ادبیات دفاع مقدس، بنیانگذار دفتر ادبیات و هنر مقاومت است.»
جوانبخت اظهار داشت: «دفتری که حدود چهار دهه پیش توسط او تأسیس شد و زمینهای برای ثبت و انتشار خاطرات رزمندگان، جانبازان، خانوادههای شهدا، آزادگان و حتی اسرای عراقی فراهم آورد.»
فرهاد قائمیان نیز در این مراسم ضمن اشاره به نقش بیبدیل مرتضی سرهنگی در ادبیات پایداری اظهار داشت: «از آقای سرهنگی خواستار صوتی کردن کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی هستم.»
همچنین، حاضران در این نشست با مرور تأثیرگذاری سرهنگی بر جریان ادبیات جنگ، از او بهعنوان یکی از چهرههای اصلی و بنیانگذار این حوزه تجلیل کردند.