به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رضا علیپور نماینده کشورمان در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان در سئول کره‌جنوبی، پس از کسب رتبه هفتم و صعود از مرحله مقدماتی، با عنوان چهارمی جهان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها، میلاد علیپور دیگر سنگ‌نورد کشورمان نیز حضور داشت و با کسب رتبه ۳۸ به کار خود پایان داد. همچنین ورزشکارانی از چین، آلمان و آمریکا توانستند به ترتیب عناوین اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کنند.