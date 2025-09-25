سنگنوردی قهرمانی جهان؛ رضا علیپور چهارم شد
رضا علیپور نماینده کشورمان در مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان - کرهجنوبی، در جایگاه چهارم قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رضا علیپور نماینده کشورمان در مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان در سئول کرهجنوبی، پس از کسب رتبه هفتم و صعود از مرحله مقدماتی، با عنوان چهارمی جهان به کار خود پایان داد.
در این رقابتها، میلاد علیپور دیگر سنگنورد کشورمان نیز حضور داشت و با کسب رتبه ۳۸ به کار خود پایان داد. همچنین ورزشکارانی از چین، آلمان و آمریکا توانستند به ترتیب عناوین اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کنند.