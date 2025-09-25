بر اساس تصمیم دولت اسلوونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی عنصر نامطلوب شناخته و ورود او به خاک اسلوونی ممنوع اعلام شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ بدین ترتیب اسلوونی اولین عضو اتحادیه اروپا است که چنین اقدامی را علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد.

دولت اسلوونی پیشتر دو وزیر رژیم صهیونیستی یعنی ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی را نیز عنصر نامطلوب اعلام و ورود آنها را به خاک اسلوونی ممنوع اعلام کرده بود.

نوا گراشیچ، وزیر مشاور در امور خارجه، پس از جلسه دولت گفت: مردم آگاه هستند که روند رسیدگی به اتهامات بنیامین نتانیاهو به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان است و در همین راستا دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرده است که برخی از سیاست‌ها و اقدامات رژیم اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.

در ماه اوت گذشته، اسلوونی اولین کشور عضو اتحادیه اروپا بود که صادرات اسلحه به سرزمین‌های اشغالی را تحریم کرد.

اسلوونی همچنین در ژوئن ۲۰۲۴ با پیوستن به نروژ، اسپانیا و ایرلند، فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و به این ترتیب جایگاه خود را در میان منتقدان سرسخت اروپایی اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از پیش تثبیت کرد.

در همین حال ناتاشا پیرک موسار، رئیس جمهور اسلوونی نیز در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هشدار نسبت به نسل‌کشی در غزه از خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی در این خصوص شد.

او با اشاره به نسل‌کشی سربرنیتسا در جریان جنگ بوسنی گفت: ما نتوانستیم مانع نسل‌کشی در سربرنیتسا شویم، اما باید جلوی نسل‌کشی در غزه را بگیریم.