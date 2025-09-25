به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی جلسه پیگیری و بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد تک برگی واحد‌های تولیدی استان ظهر روز چهارشنبه ۲ مهرماه در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهداء گفت: کار بسیار بزرگ و مهمی درباره تثبیت مالکیت واحد‌های تولیدی شروع شده و باید با جدیت ادامه یابد.

عتباتی ادامه داد: اگر مشکلاتی پیش روی صدور اسناد تک برگی واحد‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان وجود دارد باید در این جلسات مطرح و با هم‌اندیشی و هم‌افزایی و تصویب مصوبات کاربردی در سریعترین زمان ممکن مرتفع شود.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه امکان تخفیف و تقسیم دیون واحد‌های تولیدی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان فراهم شده از واحد‌های تولیدی خواست تا به منظور بهره مندی از این تسهیلات و روند انتقال اسناد به نام آنها به شرکت شهرک‌های صنعتی مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری استان از نهاد‌های دخیل در صدور اسناد تک برگی واحد‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی که در جلسه حضور داشتند خواست تا شنبه هفته پیش رو موانعی را که بر سر راه صدور باقی اسناد واحد‌های تولیدی وجود دارد را جمع‌بندی و اعلام کنند تا با اتخاذ تدابیر قانونی این موانع حداکثر ظرف دو هفته برطرف شوند.

در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود و ارائه راهکار‌هایی پرداخته که با جمع‌بندی آنها جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.