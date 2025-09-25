به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مشاور و دستیار عالی فرمانده کل قوا و عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عصر امروز در اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان در گلستان شهدای اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی این استان در دفاع مقدس، گفت: اصفهان در چهار مرحله مهم و کلیدی پیشتاز و خط‌شکن بوده است.

سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی افزود: اولین حکومت‌نظامی کشور در اصفهان تشکیل شد و اگر اصفهانی‌ها نبودند، امنیت کردستان بازگردانده نمی‌شد، در خوزستان نیز لشکر‌های مقدس امام حسین، ۸ نجف اشرف، قمر بنی‌هاشم، ۲۵ کربلا، هوانیروز و توپخانه اصفهان پیشتاز و خط‌شکن بودند، بیش از ۸ هزار شهید در گلستان شهدای این استان به خاک سپرده شده‌اند که گواه رشادت و فداکاری مردم این دیار است.

مشاور فرمانده کل قوا ادامه داد: فرماندهان نظامی ما تنها متخصص تیر و تانک نیستند؛ بلکه برخی از آنها شاعری توانا هستند که یاد و خاطره شهدا را در آثار فرهنگی و ادبی گرامی می‌دارند، امروز نیز در این مراسم از کتاب شعر سردار نیلفروشان با نام چکامه نیلی رونمایی شد که نمونه‌ای از این هنرمندی فرماندهان است.

سردار صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: یقین دارم که شهدا، فرماندهان و رزمندگان از صمیم قلب برای حفظ ایران، انقلاب و اسلام جان خود را فدا کردند، ما همچنان آماده‌ایم تا در مسیر این آرمان‌ها گام برداریم و از هیچ چیز، حتی مرگ، نترسیم.

مشاور فرمانده کل قوا همچنین با اشاره به اهمیت انسجام و روحیه ایثارگری در کشور افزود: ملت ایران باید همواره به یاد داشته باشند که قدرت اصلی ما در ایمان و وحدت ماست، در طول تاریخ انقلاب، مردم ایران با صبر و مقاومت در برابر دشمنان ایستادند و نمونه بارز آن شهدای ما هستند.

وی ادامه داد: ما باید همچنان مسیر شهدای بزرگوار را ادامه دهیم و این میراث گرانبها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، انقلاب اسلامی و ایران با ایثارگری شهدا، ماندگار خواهد بود.

در ۶ مهر ۱۴۰۳، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در این حمله تروریستی، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند.