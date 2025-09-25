ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآن کریم، جشنواره حفظ قرآن شهید سلامی را طراحی و برگزاری آن را به مرکز قرآن وزارت ارشاد (معاونت سابق) واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جشنواره قرآنی شهید حسین سلامی در قالب رویدادی ملی و در راستای بزرگداشت شهدای اقتدار ملی به ویژه فرمانده سرافراز سپاه و حافظ کل قرآن، شهید حسین سلامی طراحی شده است.

در این جشنواره تلاش می‌شود با تعریف استاندارد‌ها و شاخص‌های دقیق از یک سو و معرفی و تقدیر از ابتکارات اثرگذار در حوزه حفظ قرآن، زمینه مشارکت بیشتر همۀنهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و مردمی در حوزه قرآن فراهم شود.

قرار است، برترین‌های حفظ قرآن کشور هر سال در اختتامییه جشنواره ملی شهید سلامی تکریم شوند و مطابق نظام‌نامه مصوب جشنواره در آخرین نشست ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، سه محور برای داوری و انتخاب برترین‌ها در این جشنواره به شرح زیر تعیین شده است: ۱- زیربنایی و زیرساختی ۲- آموزشی و پژوهشی ۳- ترویج و گفتمان‌سازی.

یکی از اهداف اصلی این جشنواره ملی، رصد، پیگیری و تحقق اهداف کمی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به صورت مستمر و سالانه است که همۀ نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی باید در آن مشارکت جدی داشته باشند.

شهید حسین سلامی حافظ کل قرآن و نهج‌البلاغه بودند. ایشان در سپاه اهتمام ویژه‌ای به فعالیت‌های قرآن داشتند و برگزاری جشنواره نور، مسابقه‌های قرآن بسیج، راه‌اندازی بیش از ۵۰۰ دارالقرآن در بسیج، تشکیل قرارگاه قرآنی نور در سپاه و… از جمله اقدامات این شهید بزرگوار است.

جزئیات بیشتر درباره برگزاری این جشنواره اعلام می‌شود.