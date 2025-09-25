رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات انواع نان، شیرینی و شکلات از تولید صفر تا صد همه ماشین آلات این صنف در داخل کشور خبر داد.

اسماعیل حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ سال از تشکیل انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات انواع نان، شیرینی و شکلات می‌گذرد، افزود: هم اکنون این انجمن ۲۵ عضو دارد که ماشین آلات پخت انواع نان‌های سنتی، حجیم و نیمه حجیم را به صورت صنفی و صنعتی را تولید می‌کند.

وی اضافه کرد: ماشین آلات مورد نیاز کشور در این صنعت، توسط تولیدکنندگان داخلی تامین و بخشی از این دستگاه‌ها به کشور‌های همسایه و حاشیه خلیج فارس صادر هم می‌شود.

حسن بیگی همچنین درخصوص تامین مواد اولیه ساخت این ماشین آلات گفت: بخش عمده مواد اولیه، از داخل تامین می‌شود و بقیه وارداتی است.

وی افزود: بیش از ۴۰ نوع ماشین اتوماتیک و دستی برای پخت نان و انواع شیرینی و شکلات توسط تولیدکنندگان این انجمن ساخته شده است و نیاز کشور را تامین می‌کند.

وی نوسانات ارزی را عمده مشکلات در تهیه مواد اولیه ساخت این دستگاه‌ها برشمرد و گفت: بخشی از گرید‌های استیل و ورق نسوز از جمله مواد اولیه ساخت این ماشین‌آلات است که در کشور تولید نمی‌شود و باید برای تکمیل زنجیره تولید، وارد شود.