به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دفاع مقدس، مرکز فرهنگی هنری تفرش۲ به نام شهیدان آیما و هیدا زینلی از شهدای جنگ ۱۲ روزه نام‌گذاری شد.

..........

فرماندار شهرستان خنداب در حاشیه افتتاح مدرسه سه کلاسه خیر ساز لیام جمشیدی در روستای راستگردان از تهیه بیش دو هزار بسته کمک تحصیلی به همت خیرین در بین دانش آموزان نیازمند خبر داد.

-----------

به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه افتخار کوچه، آبروی محله در محله کهنه قلعه شهر کمیجان به یاد شهیدان علی کمیجانی، حسین محمدی، علی اصغر کمیجانی و محمد فخارنیا برگزار شد.

............

با هدف به کمک به اقشار کم درآمد و کم برخوردار، گروهی ۴۰ نفره از پزشکان با حضور در کمیجان به ویزیت بیماران پرداختند.