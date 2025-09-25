آیین «مهمانی لاله‌ها» به مناسبت هفته دفاع مقدس، در گلزار شهدای سراسر استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این مراسم شرکت کنندگان با زیارت، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای والامقام دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی به مقام والای این حماسه سازان میهن اسلامی ادای احترام کردند.

غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده است.

مجید صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در این آیین گفت: در اتفاقات پس از انقلاب اسلامی که بزرگترین آنها دوران هشت سال دفاع مقدس بود، علیرغم همه کمبود‌ها با توکل بر خدا، فرماندهی امام خمینی (ره) و همبستگی ملی سربلند بیرون آمدیم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم گفت: در دوران‌های مختلف تاریخ بخش‌هایی از کشور بزرگ ایران را از دست دادیم، اما با مقاومت و همبستگی در دوران دفاع مقدس مانع تکرار این کار شدیم.

سردار بهاریان افزود: در جنگ تحمیلی دوازده روزه هم ملت ایران با اتحاد و همبستگی ثابت کردند که ادامه دهندگان همان مسیر هستند و نگذاشتند دشمن به اهداف خود دست یابد.

در این مراسم از خانواده تنها شهید استان همدان در حادثه منای سال ۱۳۹۴ «سیف الله اسدی» تجلیل شد.

استان همدان در هشت سال دفاع مقدس، ۸ هزار و ۶۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.