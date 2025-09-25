رونمایی از چهار تیم برتر والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵
تیمهای ایتالیا، لهستان، جمهوری چک و بلغارستان در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به نیمهنهایی صعود کردند.
تیمهای ایتالیا، لهستان، جمهوری چک و بلغارستان با شکست حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مرحله سوم حذفی صعود کردند.
نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
ایتالیا ۳ – بلژیک صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸)
لهستان ۳ – ترکیه صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)
ایران یک – جمهوری چک ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۷، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)
بلغارستان ۳ – آمریکا ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۳)
برنامه مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:
شنبه پنجم مهر
ساعت ۱۱؛ جمهوری چک – بلغارستان
ساعت ۱۵:۳۰؛ ایتالیا – لهستان