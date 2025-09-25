در این نشست، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس، مین آون هلاین سرپرست ریاستجمهوری میانمار، نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان، آبی احمد نخستوزیر اتیوپی، محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمشید خوجایف معاون نخستوزیر ازبکستان، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و همچنین رؤسای وزارتخانههای تخصصی کشورهای بزرگ شریک و سازمانهای بینالمللی حضور دارند.
محمد اسلامی خطاب به آمریکا و سه کشور غربی : نمیتوانید ملت ایران را تسلیم خود کنید
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست «انجمن جهانی هستهای» که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، روسای جمهور و مقامات عالیرتبه ۸ کشور شریک روسیه و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شد گفت: به سه کشور اروپایی و آمریکا اعلام میکنم ، شما نمیتوانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تسلیم اراده ناپاک خودتان کنید ، پس بیایید از این پس دروغ نگویید و حقیقت را به مردم جهان بگویید.
محمد اسلامی خطاب به آمریکا و سه کشور غربی افزود : دست از سیاستهای مبتنی بر حکمرانی بلامنازع بردارید ، به دنبال غارت منابع مردم جهان ، همانطور که در دوره بردهداری و استعمار چنین کردید، نباشید.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : برنامه هستهای ایران کاملاً شفاف است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اساساً در بخش پادمان با فشار سهمگین شما غربیها ، با هزینهکرد 80 درصد بودجه پادمان فقط طرح ایجاد مزاحمت و اشکالتراشی علیه برنامه ایران را دنبال میکند.
اسلامی گفت: بس کنید: مسیر ایران و برنامه ایران کاملاً شفاف است و از آن برنمیگردد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما سال گذشته پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران را جشن گرفتیم. ۵۰ سال تلاش دانشمندان و متخصصان صنعت هستهای ایران، این صنعت پرافتخار و امیدآفرین را به یک نماد موفق و پیشتاز در توسعه علم و فناوری تبدیل کرده است و علیرغم موانع سخت و طاقت فرسا که توسط آمریکا و سه کشور اروپایی ایجاد گردیده، توانسته است ترازهای برتر فناوری و صنعت را از آن خود نماید.
وی افزود: این دستاورد بزرگ ملی همواره با دشمنی آمریکا و این سه کشور اروپایی مواجه بوده است و جلوه عینی این دشمنیها عملیات روانی و سیاسی، تحریم، تهدید، ترور، خرابکاری صنعتی و عملیات نظامی بوده است که البته محدود به این دوره زمانی نبوده و ریشهای تاریخی دارد.
اسلامی گفت: آنها خود این حقیقت را به خوبی میدانند و در خلوت خود به آن اعتراف میکنند که برنامه هستهای ایران اهداف نظامی ندارد. آنها میگویند که ایران نباید صنعت هستهای داشته باشد. این فشارها از بیش از ۵۰ سال پیش آغاز گردید.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پرونده هستهای ایران را با نقش آفرینی رژیم صهیونیستی تشکیل دادند و بهانههای واهی و مدارک جعلی تولید کردند و جمهوری اسلامی ایران را با تحریم و فشار حداکثری مواجه نمودند بلکه بتوانند آن را متوقف و تسلیم کنند که البته هرگز به این نتیجه نخواهند رسید.
محمد اسلامی افزود: ما امروز در مسکو هستیم با اراده روسای جمهور دو کشور جناب آقای مسعود پزشکیان و جناب آقایولادیمیر پوتین که قدردان آنها هستیم، برنامههایی برای آینده را در دستور کار قرار دادهایم. ما توافق کردیم تا علاوه بر نیروگاههای بزرگ جدید، نیروگاههای کوچک مقیاس SMR را در ایران با همکاری «روس اتم» ایجاد کنیم و با تجارب کسب شده در گذشته با توکل بر خدای متعال این راه پرافتخار را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.
مدیریت نشست بر عهده الکسی لیخاچوف، مدیرکل شرکت دولتی انرژی هستهای «روساتم» است.
رئیسجمهور روسیه و سران هیأتهای خارجی شرکتکننده در انجمن جهانی هستهای از موزه «اتم» بازدید کردند.