به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد توسعه تجهیزات نوین فنی و زیر ساختی را نوید بخش تداوم تولیدات فاخر در راستای سند تحول و ارتقای قدرت رقابت رسانه‌ای شبکه مهاباد دانست.

علی عیسی زاده، با بیان اینکه دیتا سنتر مرکز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و با همکاری همکاران فنی مرکز و پشتیبانی فنی سازمان تجهیز و راه‌اندازی شده است، افزود: این طرح یکی از بروزترین مراکز داده در میان مراکز صداوسیمای استانهاست که به مرحله بهره برداری رسید.

عیسی زاده اظهارکرد: امروز ما شاهد دیتا سنتر و مرکز داده پیشرو در بین مراکز استان‌ها هستیم تا بتوانیم صدا، تصویر و سیستم اتوماسیونی بهتری را برای ارائه خدمات بهتر به مخاطبان داشته باشیم.

به‌روز‌رسانی و تجهیز دیتاسنتر مرکز مهاباد، گامی مهم برای پشتیبانی مطمئن‌تر، تسهیل تولید و ارتقای کیفیت خدمات رسانه‌ای به مخاطبان است.