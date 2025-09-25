پخش زنده
طرح دیتا سنتر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در صدا وسیمای مرکز مهاباد تجهیز و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد توسعه تجهیزات نوین فنی و زیر ساختی را نوید بخش تداوم تولیدات فاخر در راستای سند تحول و ارتقای قدرت رقابت رسانهای شبکه مهاباد دانست.
علی عیسی زاده، با بیان اینکه دیتا سنتر مرکز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و با همکاری همکاران فنی مرکز و پشتیبانی فنی سازمان تجهیز و راهاندازی شده است، افزود: این طرح یکی از بروزترین مراکز داده در میان مراکز صداوسیمای استانهاست که به مرحله بهره برداری رسید.
عیسی زاده اظهارکرد: امروز ما شاهد دیتا سنتر و مرکز داده پیشرو در بین مراکز استانها هستیم تا بتوانیم صدا، تصویر و سیستم اتوماسیونی بهتری را برای ارائه خدمات بهتر به مخاطبان داشته باشیم.
بهروزرسانی و تجهیز دیتاسنتر مرکز مهاباد، گامی مهم برای پشتیبانی مطمئنتر، تسهیل تولید و ارتقای کیفیت خدمات رسانهای به مخاطبان است.