به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تلاش تیم تحقیقاتی شرکت دانش بنیان مستقر در تهران محلول عصاره جفت تولید شده و چند ماهی است که به صورت تحقیقاتی در دسترس بیش از ۳۰ پزشک در سراسر کشور قرار گرفته است

دکتر دالوند پزشکی که در شهرستان جهرم استان فارس طبابت می کند یکی از پزشکان کشور است که می گوید عصاره جفت تولید شرکت دانش بنیان که به صورت آزمایشی و با رضایت بیماران استفاده شده برای درمان آسیب های مفصلی مفید بوده است