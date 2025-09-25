عصاره جفت، محصولی درمانی که برای آسیب های مفصلی
عصاره جفت، محصولی درمانی که برای آسیب های مفصلی در حال تولید است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تلاش تیم تحقیقاتی شرکت دانش بنیان مستقر در تهران محلول عصاره جفت تولید شده و چند ماهی است که به صورت تحقیقاتی در دسترس بیش از ۳۰ پزشک در سراسر کشور قرار گرفته است
دکتر دالوند پزشکی که در شهرستان جهرم استان فارس طبابت می کند یکی از پزشکان کشور است که می گوید عصاره جفت تولید شرکت دانش بنیان که به صورت آزمایشی و با رضایت بیماران استفاده شده برای درمان آسیب های مفصلی مفید بوده است
عصاره جفت محصولی درمانی است که درای مواد مغذی و ویتامینهایی است که دادای خاصیت ضد التهابی و موثر برای بازسازی بافت ها و تکثیر سلول هاست .