رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری سارقان کارخانهای در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: در پی وصول پروندهای مبنی بر سرقت مواد اولیه از یک کارخانه، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد با بررسیهای تخصصی، ۲ سارق سابقهدار را که از کارگران همان کارخانه بودند شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کردند.
سرهنگ زارع، ارزش مواد اولیه سرقتی را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهمان در بازجوییهای اولیه به جرم خود اعتراف کردند.
وی، خاطرنشان کرد: در ادامه عملیات، مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد و مقادیری از اموال مسروقه در کارگاه ضایعاتی وی کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.