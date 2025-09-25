به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سی و یکم شهریور سال ۸۹ حادثه‌ای تلخ که هیچ وقت از ذهن مهابادی‌ها بیرون نمی‌رود.

در این روز و در رژه نیرو‌های مسلح مزدوران استکبارجهانی با انجام اقدامی تروریستی ۱۲ زن و کودک را به خاک و خون کشیدند که دانش آموز شهیده گلاویژ محمدی یکی از این شهدا بود.

۱۱ خانواده دیگر این حادثه هم جگرگوشه هایشان در آتش خشم و کینه دشمن آسمانی شدند.

شهرستان مهاباد درسنگر‌های دفاع از کیان کشور ۷۷۵ شهید را تقدیم آرمان‌های انقلاب اسلامی کرده است.