هر سال با بازگشایی مدارس، یاد و نام شهیده گلاویژ محمدی که در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور در مهاباد آسمانی شد در یادها زنده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سی و یکم شهریور سال ۸۹ حادثهای تلخ که هیچ وقت از ذهن مهابادیها بیرون نمیرود.
در این روز و در رژه نیروهای مسلح مزدوران استکبارجهانی با انجام اقدامی تروریستی ۱۲ زن و کودک را به خاک و خون کشیدند که دانش آموز شهیده گلاویژ محمدی یکی از این شهدا بود.
۱۱ خانواده دیگر این حادثه هم جگرگوشه هایشان در آتش خشم و کینه دشمن آسمانی شدند.
شهرستان مهاباد درسنگرهای دفاع از کیان کشور ۷۷۵ شهید را تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی کرده است.