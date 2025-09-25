مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینی‌ها موسوم به ICJP اعلام کرد: شکایتی رسمی را در مورد یک خاخام ارشد صهیونیست مستقر در آلبانی و عضو فعال ارتش رژیم صهیونیستی به جرم مشارکت در جنایات جنگی در غزه به پلیس تسلیم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ پیش‌تر عکس‌هایی از یوئل کاپلان خاخام صهیونیست مستقر در آلبانی در غزه و در حالی‌ که لباس فرم ارتش رژیم صهیونیستی را بر تن دارد به همراه تصاویر ویدئویی او در رسانه‌ها منتشر شده است.

طبق گزارش رسانه‌ها، پرونده علیه کاپلان که دارای تابعیت اسرائیلی-آمریکایی است و به عنوان سرباز فعال ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس یک جامعه کوچک یهودی در آلبانی فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه به دادستان کل در تیرانا، پایتخت آلبانی تحویل داده شده است.

در بیانیه منتشر شده توسط مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینی‌ها آمده است: «ما دلایلی داریم که باور کنیم این فرد در حال حاضر در حوزه قضایی آلبانی حضور دارد و پلیس داخلی باید فوراً او را مورد تحقیق و دستگیری قرار دهد.»

براساس گزارش پایگاه خبری میدل ایست آی ده‌ها غیرنظامی در طول عملیات واحدی که کاپلان در آن خدمت می‌کرد جان خود را از دست داده‌اند.

براساس همین گزارش، زمانی که نیرو‌های رژیم صهیونیستی به کودکان شلیک می‌کردند و بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مدارسی را که هزاران غیرنظامی در آنها پناه گرفته بودند، هدف قرار می‌دادند، گردان کاپلان در خان یونس فعال بوده است.

خاخام ارشد آلبانی که در سال ۲۰۱۰ توسط دولت و بدون رضایت بخش عمده‌ای از جمعیت اندک یهودیان این کشور منصوب شده است، تحت پیگرد قانونی ماده ۷ قانون جزای آلبانی قرار دارد که شهروندان خارجی مرتکب جرم در خارج از کشور، از جمله «جنایت علیه بشریت» را شامل می‌شود.

کمیسیون بین‌المللی عدالت کیفری می‌گوید آلبانی به عنوان یکی از امضاکنندگان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، موظف به تحقیق در این باره است.