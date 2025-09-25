وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از چند طرح بزرگ برق در لرستان تأکید کرد که با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی، روند توسعه صنعت برق کشور شتاب گرفته و بخش خصوصی سهم پررنگی در این مسیر ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس علی آبادی روز پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از واحد سوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد، نیروگاه ۱۰ مگاواتی تولید پراکنده افلاکیان و شش طرح احداث پست و خطوط فوق توزیع در استان لرستان گفت: قطار توسعه صنعت برق در کشور به حرکت درآمده و هم‌اکنون وزارت نیرو در بیش از هزار نقطه، طرح‌های متنوعی را پیش می‌برد.

وی با اشاره به حضور پررنگ سرمایه‌گذاران در این عرصه افزود: بخش خصوصی سهم چشمگیری در سرمایه‌گذاری صنعت برق دارد که این امر نشان‌دهنده جذابیت محیط سرمایه‌گذاری در ایران است. در حال حاضر نزدیک به ۷۸ هزار مگاوات پیشنهاد سرمایه‌گذاری در این بخش ثبت شده است و باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه با یکدیگر رقابت کنند.

علی‌آبادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های جدی وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: خشکسالی‌های اخیر و تغییرات اقلیمی ایجاب می‌کند سهم بیشتری از برق کشور از منابع نوین و تجدیدپذیر تأمین شود. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این سهم در آینده افزایش خواهد یافت و حتی احتمال دارد با استفاده از فناوری‌های نوین، تأمین کامل برق کشور از منابع غیر فسیلی محقق شود.

وی تأکید کرد: تأمین پایدار برق مردم در اولویت وزارت نیروست و در بیش از ۲۵ روز گذشته هیچ خاموشی خانگی ناشی از ناترازی نداشته‌ایم. عدالت در توزیع انرژی به طور کامل رعایت شده است.

وزیر نیرو ظرفیت بالای مهندسی و توانمندی نیرو‌های داخلی را یادآور شد و گفت: رکورد‌های اجرا در احداث نیروگاه‌ها شکسته شده و طرح‌ها در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری می‌رسند. این دستاورد نتیجه تلاش و ایثار صنعتگران و کارگران ایرانی است.

به گفته علی‌آبادی، اصلاح قوانین و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، اقتصاد برق کشور را وارد مسیر بازسازی کرده است و مجلس با قوانین مترقی خود بستر جهش صنعت برق را فراهم کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صنعت برق ایران حتی در شرایط تحریم، جنگ و فشار‌های خارجی متوقف نخواهد شد و این مسیر با همت مردم، نمایندگان، کارگران و سرمایه‌گذاران ادامه می‌یابد؛ دستاوردی که متعلق به همه ملت ایران است.